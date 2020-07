Furti di pistole in Basilicata e Puglia, cinque arresti

(ANSA) - MATERA, 02 LUG - Circa 50 Carabinieri stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare - tre in carcere, due agli arresti domiciliari e una per un obbligo di dimora - nei confronti degli appartenenti ad una banda specializzata nel furto di pistole e munizioni in dotazione alla polizia locale di numerosi comuni della Basilicata e della Puglia. Le ordinanze sono eseguite a Bari, Adelfia e Casamassima (Bari), anche con l'ausilio di unità cinofile e il supporto di un elicottero.

(ANSA).