Petruzzelli: Biscardi, la stagione 2021 sarà bellissima

(ANSA) - BARI, 1 LUG - "Prometto al pubblico che la stagione 2021 sarà bellissima": parola del maestro Massimo Biscardi dopo che il Consiglio di indirizzo della Fondazione lirica del Petruzzelli lo ha riconfermato sovrintendente per altri cinque anni. Sulla nomina si attende ora la convalida del Ministero dei beni culturali.

"Quando cinque anni fa sono entrato per la prima volta qui - commenta Biscardi all'ANSA -, la situazione era opposta: la Fondazione era sull'orlo del fallimento, erano in piedi cause, controversie, mancava una programmazione e il pubblico era inesistente. Ma il Consiglio di indirizzo dell'epoca diede, come è nelle sue competenze, alcune linee guida. Le ho seguite, abbiamo lavorato e abbiamo risanato la situazione".

Poi, aggiunge, "se guardo al futuro, dopo questo lungo periodo difficile, voglio agire come cinque anni fa. Aspetterò di incontrare ufficialmente il Consiglio di indirizzo, voglio ascoltare le line guida che mi suggeriranno e, se il Covid ci lascia tranquilli, prometto al pubblico che la stagione 2021 sarà bellissima". (ANSA).