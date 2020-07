Verso il via libera a sagre e feste popolari

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha deciso di emanare l'ordinanza che a breve riattiverà anche le feste popolari e le sagre. La task force coordinata dall'epidemiologo Pierluigi Lopalco sta definendo le linee guida per le misure di sicurezza anti Covid. "Una festa popolare è l'insieme di alcune attività per le quali esistono già delle linee guida - ha spiegato il professore Lopalco al termine della riunione che si è svolta ieri sera con le associazioni di categoria -, in questa direzione stiamo cercando di offrire agli amministratori locali delle indicazioni più chiare per facilitare lo svolgimento di feste e sagre in piena sicurezza".

"Ci sono categorie di operatori - dichiara l'assessore all'industria turistica e culturale Loredana Capone - che hanno sempre lavorato nelle feste patronali e che ora sono fermi da mesi. Tra poco non si giocheranno soltanto la stagione estiva, ma la possibilità di vivere tutto l'anno, perché questo per loro è il momento di maggior guadagno. Si tratta di operatori che arricchiscono le nostre città con bellissime luminarie, con le bande, con prodotti tipici delle nostre feste e dei nostri territori. Consentire loro di lavorare significa soprattutto dare la possibilità alle nostre città di rianimarsi e rimettere in moto un'economia specifica del nostro territorio". (ANSA).