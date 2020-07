Covid: né contagi né decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 1 LUG - Oggi in Puglia non si sono registrati nuovi casi di contagio di Coronavirus e nemmeno decessi. I tamponi processati sono 2.413, mentre dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 180.664 test. Sono 3.873 i pazienti guariti, 112 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, i decessi 545. Sono 28 i pazienti ricoverati negli ospedali, 88 quelli in isolamento domiciliare.

