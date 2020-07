Al Giovanni XXIII di Bari riapre reparto pediatria

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Riapre il reparto di pediatria "Trambusti" al Giovanni XXIII. Sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria del reparto che è punto di riferimento per l'ematologia non oncologica, l'endocrinologia, la gastroenterologia e le patologie della nutrizione. Pareti rosa, nuovi impianti di illuminazione a led, sostituzione degli infissi e di parte della pavimentazione: sono alcuni degli interventi realizzati. Il reparto - dicono dalla direzione dell'ospedale - oggi è adeguato ai più moderni standard di accoglienza ospedaliera con stanze singole, tutte con bagno in camera.

La pediatria "Trambusti" è diretta dalla professoressa Paola Giordano: "Abbiamo completato il trasferimento dei pazienti e siamo tornati ad abitare il reparto - spiega la primaria - grazie alla disponibilità della direzione strategica sono stati completati tutti gli adeguamenti necessari per poter continuare ad accogliere pazienti con patologie altamente specialistiche, offrendogli le migliori cure in spazi adeguati".

