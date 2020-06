Droga: traffico Albania-Italia, 37 arresti

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Con l'accusa di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia, 37 persone sono state arrestate e beni per 4 milioni di euro sequestrati in un'operazione compiuta dalla Dia di Bari e dalle autorità albanesi. Nel corso delle indagini,sono state sequestrare circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi.