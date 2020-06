Conte, trattativa Invitalia-Mittal

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Sull'Ilva stiamo procedendo proprio in questi giorni per definire il coinvestimento pubblico e dare così attuazione agli accordi già sottoscritti il 4 marzo scorso.

Il soggetto individuato a questo fine è Invitalia e la trattativa con Arcelor Mittal per definire i dettagli della nuova governance è entrata nel vivo": Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un passaggio di un suo post su Fb. (ANSA).