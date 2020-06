Regionali: Salvini punta sul 7-0 per il centrodestra

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "Partiamo da 5 a 2 per il centrosinistra, vediamo cosa succede. Secondo me finisce 5 a 2 per noi, anche se, perché sono umile, io punto al 7 a 0". Così, a Bari, utilizzando anche una battuta, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha fatto il suo pronostico sulla prossima tornata elettorale, con il voto in sette regioni: Campania, Puglia, Toscana, Marche, Liguria, Veneto e Valle d'Aosta.

Stamani, nel capoluogo pugliese, Salvini ha lanciato la campagna elettorale per le Regionali in Puglia e presentato il programma del Carroccio. (ANSA).