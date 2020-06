Nel centro di Lecce un messaggio contro il razzismo

(ANSA) - LECCE, 26 GIU - Parte dal centro storico di Lecce l'iniziativa delle "Sardine" della Puglia che hanno manifestato la loro vicinanza al movimento internazionale "Black lives matter" con un messaggio, una scritta di 100 metri in via Trinchese, che attraversa il cuore del capoluogo barocco.

A lettere cubitali e a colori, la scritta campeggia sull'asfalto e recita "Black human migrant lives matter": è stata realizzata per ricordare che nei prossimi giorni il Parlamento sarà chiamato a legiferare sui decreti sicurezza. La scritta è stata realizzata da alcuni aderenti al movimento, insieme agli artisti di One4all crew, in collaborazione con Arci . (ANSA).