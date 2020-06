Coronavirus: 1 solo caso positivo in Puglia e nessun decesso

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Su 1.684 test effettuati oggi in Puglia un solo caso è risultato positivo al coronavirus: si tratta di un residente in provincia di Lecce. Non risultano invece esserci decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 171.968 tamponi e sono 3.835 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531, attualmente sono 153 i pugliesi positivi, 27 i pazienti ricoverati in ospedale, 126 quelli in isolamento domiciliare. (ANSA).