Covid: un caso e nessun decesso in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Su 1.896 test per l'infezione da Covid-19 processati oggi in Puglia è risultato positivo un solo caso in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

La positività è stata rilevata durante gli screening effettuati dalla Marina militare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 170.284 test, sono 3.814 i pazienti guariti, 543 quelli deceduti. Sono 27 le persone attualmente ricoverate negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, attualmente invece sono positivi 173 pugliesi.(ANSA).