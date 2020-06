Traffico armi e droga: emessi 24 avvisi conclusione indagini

(ANSA) - MATERA, 24 GIU - Ventiquattro avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati dalla Polizia, su disposizione della Procura della Repubblica di Matera, a persone ritenute responsabili "a vario titolo di detenzione e porto illegali di armi e munizioni, spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, spendita di banconote false, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ricettazione, truffa a compagnia d'assicurazione per falso incidente stradale e spari in luogo pubblico". Le indagini hanno preso in considerazione fatti avvenuti nel periodo compreso fra settembre 2016 e luglio 2017 nel Materano e in provincia di Bari: delle 24 persone indagate, 15 vivono in provincia di Matera, quattro in quella di Bari e una in provincia di Pordenone. (ANSA).