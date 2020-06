Sequestrate 9 tonnellate di prodotti ittici

(ANSA) - BARI, 23 GIU - La Guardia Costiera pugliese ha sequestrato 9 tonnellate di prodotti ittici e comminato sanzioni per 71mila euro nell'ambito di controlli ad esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso e punti di sbarco del pescato. I controlli, che hanno impegnato per più giorni tutte le capitanerie di porto della regione, erano finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto ittico e delle relative prescrizioni igienico-sanitarie, oltre che al contrasto della pesca abusiva e illegale di specie sottoposte a tutela.

Durante le attività di controllo sono stati sequestrati circa 2000 esemplari di ricci di mare, di cui è vietata annualmente la pesca a maggio e giugno. Due persone sono state denunciate per vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione. (ANSA).