Maltempo, Termoli-Tremiti, traghetto Ischia Jet resta in porto

(ANSA) - TERMOLI, 23 GIU - Le avverse condizioni meteo hanno impedito al traghetto veloce "Ischia Jet", arrivato di recente nel porto di Termoli, di effettuare questa mattina la corsa per le Isole Tremiti (Foggia). Ad assicurare i collegamenti con le Diomedee è stata la motonave "Isola di Capraia" che ieri non era partita a causa del forte vento.

La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca, valido per l'intera giornata, agli operatori marittimi e portuali. Il bollettino prevede mare mosso e vento da nord forza 7. (ANSA).