Covid: 2 contagi e 2 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Su 2.658 tamponi effettuati oggi, sono risultate positive al Covid19 due persone, entrambe residenti in provincia di Foggia. Sono stati registrati anche due decessi, uno nella Bat e uno nel Foggiano. Dall'inizio dell'emergenza sono stati computi 165.958 test, il totale dei casi positivi è di 4.529. Sono 3.797 i pazienti guariti, 190 quelli attualmente positivi, 32 i ricoverati in ospedale e 158 i pugliesi in isolamento domiciliare. Le vittime complessive del Covid in Puglia sono 542.(ANSA).