Letture in lingua a bordo caicco Puglia

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Pagine significative lette in lingua originale a bordo del caicco Yasmin Sultan, imbarcazione turca a vela ormeggiata a Bisceglie. Sono "Le letture di Babele" di domenica 28 giugno, promosse dalla libreria "La Biblioteca di Babele" di Trani e dal Museo Galleggiante di Bisceglie, con il Comune e Bisceglie Approdi.

A bordo del caicco saliranno lettori di Russia, Marocco, Turchia, Repubblica Ceca, Cina e Slovenia, per declamare brani di favole, poesie, racconti o romanzi, in una serata dedicata "alle lingue orientali per salutare la bella stagione guardando a Est", spiega Rosangela Cito, titolare della libreria che si è ispirata a Borges nel sogno di un mondo senza confini linguistici. "Evoluzione di un progetto nato in quarantena sul web - spiega ancora - sono state raccolte decine di letture in lingua che ora vogliamo far ascoltare dal vivo, con Antonio Procacci di Telenorba che condurrà la serata". La partecipazione gratuita è limitata (prenotazione e-mail: labibliotecadibabele.trani@yahoo.com). (ANSA).