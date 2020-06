Festa della Musica da balconi Cisternino

(ANSA) - CISTERNINO (BRINDISI), 20 GIU - La Festa della Musica a Cisternino, uno dei 'Borghi più belli d'Italia', risuonerà dai balconi, un'idea del Comune della Valle d'Itria per evitare rischi ai tempi del Covid19. Domenica 21 giugno dalle 12 alle 13, in un anticipo della stagione culturale estiva al via i primi di luglio, con le strade libere dai set si potrà godere di una passeggiata musicale tra un balcone e l'altro, in una sorta di tributo agli italiani che hanno cantato affacciati dalle proprie abitazioni durante il lockdown.

Per la Festa promossa dal Mibact, quest'anno dedicata a Ezio Bosso, concerti e sessioni sono organizzati con il corso musicale dell'Istituto comprensivo, la scuola Spazio Musica e l'Orchestra di Fiati di Cisternino: gli studenti proporranno musica leggera e da camera con pianoforti, violini, flauti, chitarre e ottoni. La seconda anteprima di Cisternino Estate sarà "La Notte Romantica" il 27 giugno, con arredi e installazioni per accogliere gli innamorati nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi storici. (ANSA).