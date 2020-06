Droga: confezionavano dosi in casa, due arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Due cittadini stranieri con precedenti penali sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, perchè in casa nascondevano 3,2 chilogrammi di marijuana e qualche grammo di hascisc e materiale utile al confezionamento delle dosi. I due sono un 26enne senegalese, e un 35enne gambiano accusati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

E' stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile a notare il 26enne in via Monte Nevoso, che entrava con fare circospetto in una abitazione diversa dalla propria, usando la chiave. I carabinieri hanno quindi controllato l'uomo e perquisito l'appartamento al cui interno si trovava anche il 35enne, anche lui con precedenti specifici. Sequestrata la droga, i due sono stati messi agli arresti domiciliari.

I (ANSA).