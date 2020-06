Covid: 5 contagi e due decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Cinque nuovi contagi di coronavirus e due decessi oggi in Puglia. Su 1.834 tamponi processati per l'infezione da Covid-19 sono risultati positivi 3 residenti in provincia di Foggia, uno in provincia di Bari e uno in provincia di Brindisi. I due decessi sono stati registrati nel Barese e nel Foggiano. Salgono a 540 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 160.662 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.525. Sono 3.765 i pazienti guariti, 33 quelli ricoverati negli ospedali e 187 in isolamento domiciliare. In questo momento i casi positivi sono 220. (ANSA).