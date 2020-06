Coronavirus: un contagio e nessun decesso oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Un solo contagio Covid-19 oggi in Puglia, in provincia di Foggia, su 2.246 tamponi processati e nessun decesso. Sono i dati contenuti nell'aggiornamento della Regione Puglia sull'emergenza coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 158.828 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.520. Sono 3.727 i pazienti guariti, 255 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 32, quelli in isolamento domiciliare 223, i pugliesi deceduti complessivamente sono 538.(ANSA).