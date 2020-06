Maturità: Giacomo e Vichhay dietro il plexiglass

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Giacomo è il primo maturando dell'Istituto Euclide-Caracciolo, dove si è diplomato il sindaco di Bari Antonio Decaro, nell'esame di maturità 2020, con le norme antiCovid anche per i 37.446 studenti della Puglia.

All'ingresso ha misurato la temperatura, igienizzato le mani e compilato una autodichiarazione. Poi ha seguito frecce e strisce sul pavimento per raggiungere l'aula d'esame. I commissari e la presidente si sono seduti ai banchi degli studenti, con mascherina o visiera, Giacomo invece in cattedra, dietro una barriera in plexiglas.

Anche al Liceo scientifico Salvemini all'ingresso c'è termoscanner, igienizzatore, guanti e mascherine. Il primo a finire è Vichhay, italiano con genitori orientali, accompagnato dal fratello che ha già superato il test a Ingegneria ambientale. Per lui Pirandello, Picasso e, per la Costituzione, ha scelto l'art.32 sul diritto alla salute. "Il coronavirus ha dimostrato che non siamo tutti uguali: in Italia le cure sono garantite a chiunque, ma non nei Paesi poveri". (ANSA).