Covid: un morto e zero contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Un decesso in provincia di Bari e nessun nuovo contagio di Coronavirus su 2.661 tamponi processati oggi in Puglia. E' quanto emerge dalla lettura del bollettino regionale che fa il punto della situazione sull'emergenza Covid.

Sono 48 i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi, 276 invece quelli in isolamento domiciliare, le persone decedute complessivamente sono 536. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 154.482 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516. Attualmente le persone positive in Puglia sono 324.

