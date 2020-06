Assalto a Postamat con l'escavatore

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Hanno sradicato lo sportello bancomat di un ufficio postale di Palo del Colle (Bari) con un escavatore rubato da un vicino cantiere per lavori di ripristino fognario, portando via un bottino da 62mila euro. Uno dei componenti della banda, il 36enne Pietro Latilla di Bitonto, è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri, mentre tentava la fuga a piedi con il viso ancora coperto.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Biebescheim Am Rhein. Con il mezzo cingolato rubato, i malviventi hanno abbattuto prima il cancello di recinzione e poi il vetro blindato dell'ufficio, divelto le strutture di protezione e, con il braccio pneumatico, hanno sradicato lo sportello bancomat, per poi svuotarlo. La banda, i cui componenti sono in corso di identificazione, è poi fuggita a piedi. Appena è stato abbattuto il vetro blindato, però, è scattato l'allarme dell'ufficio postale che ha attivato immediatamente i Carabinieri, e così uno dei ladri è stato bloccato immediatamente. (ANSA).