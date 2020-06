Coronavirus: un nuovo caso e due vittime in Puglia

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Un solo caso di positività al Covid -16 è stato registrato oggi in Puglia su 1.378 test, mentre due sono le persone morte. Il nuovo caso è in provincia di Lecce mentre una delle vittime in provincia di Bari, l'altra in provincia di Foggia. Lo rende noto la Regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 148.627 test, 3.572 sono i pazienti guariti e 410 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi: 1.488 nella Provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 656 nella Provincia di Brindisi, 1.164 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto e 28 attribuiti a residenti fuori regione. (ANSA).