Coronavirus: zero contagi e nessun decesso oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Nessun decesso e neanche nuovi casi di contagio di Coronavirus oggi in Puglia. Sono 1.344 i tamponi processati, per la terza volta la Puglia è "Covid free".

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 147.249 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515. Sono 3.565 i pazienti guariti, 418 sono i casi attualmente positivi.

I pazienti ricoverati negli ospedali sono 59, quelli in isolamento domiciliare 359.(ANSA).