Tartarughe liberate domani a Bisceglie

(ANSA) - BISCEGLIE (BAT), 13 GIU - Il Wwf ha organizzato la liberazione il 14 giugno di due piccole Caretta Caretta dal porto di Bisceglie e per lunedì 15 una terza, adulta, da Licata (Agrigento), come anticipo della Giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra il 16 giugno.

Le due giovani Caretta Caretta, chiamate Cavriglia e Vergemoli (la più piccola, ha un carapace di 13 centimetri), erano arrivate al Centro di recupero del Wwf di Molfetta con le mareggiate di fine anno. Per la loro liberazione, alle 10:30, saranno accompagnate circa 3 miglia al largo. Poco prima, il Centro Wwf ha previsto di ringraziare i pescatori che collaborano al Progetto Tartarughe, consegnando loro anche una borraccia, simbolo della necessaria riduzione del monouso per contrastare il grave inquinamento da plastica in mare, che mette a rischio tante specie. Ogni anno, centinaia di tartarughe vengono soccorse e consegnate al Centro di recupero del Wwf dalle marinerie di Bisceglie, Trani e Molfetta, impegnate nell'azione di salvaguardia. (ANSA).