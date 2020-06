Covid: un nuovo caso e nessun decesso in Puglia

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Un solo nuovo caso positivo, in provincia di Brindisi, su 2.061 tamponi per Covid19 effettuati, e nessun decesso oggi in Puglia. Le persone ricoverate negli ospedali sono 62, in leggero calo, quelle in isolamento domiciliare 360, mentre i pazienti guariti sono 3.561. Le vittime del coronavirus sono in tutto 532 nella regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 145.905 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515, l'età media dei contagiati è di 56 anni. I pugliesi attualmente positivi sono 422. (ANSA).