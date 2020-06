A.Mittal a industriali Taranto,confronto

(ANSA) - BARI, 12 GIU - "Come da lei sottolineato non appena le interlocuzioni con il governo potranno dirsi concluse, saremo disponibili per un confronto sul futuro dell'acciaio in Italia e di come questo si inserisca in un piano di sviluppo del territorio tarantino". Lo scrive l'Ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, in una lettera al presidente di Confindustria Taranto. "Sarà una preziosa occasione - sottolinea l'Ad - per ribadire, in ottica costruttiva, che le attività dell'azienda non possono prescindere da un coinvolgimento e dal supporto di tutti gli stakeholders". Era stata l'associazione degli industriali tarantini a sollecitare un confronto e a lamentare la mancanza di risposte. La missiva della Morselli è stata inoltrata ieri. (ANSA).