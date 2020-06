Edoardo Perrone, il giovane con la voce di Lady Gaga

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Edoardo Perrone, giovane cantante di Taranto che interpreta cover nazionali ed internazionali con una estensione vocale veramente incredibile, si è aggiudicato il secondo posto allo YouTube's Best Talent proposto da Mirko e Alice (Coppia che Scoppia). Cantando Shallow di Lady Gaga, Edoardo si è fatto apprezzare per la particolarissima voce, dote naturale che sta ulteriormente affinando frequentando i corsi di "canto lirico" al Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma.

A 22 anni, Edoardo ha già all'attivo molte apparizioni tv, come "Ti lascio una canzone" su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Ha partecipato anche al Premio Nilla Pizzi su La 5, arrivando in finale, e alla manifestazione "Play Music, Stop Violence" Music Contest all'Atlantico live di Roma con la canzone "Anita" da lui composta.

Attualmente sta lavorando a un vero progetto discografico e punta al prossimo Festival di Sanremo. (ANSA).