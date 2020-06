Comune Lecce, striscione pro Regeni-Zaky

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha fatto esporre dalla finestra a Palazzo Carafa uno striscione per chiedere verità per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zaky. E' stato lo stesso Salvemini ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook. "Lo faccio come amministratore pubblico che crede fermamente nei valori di Libertà e Giustizia - ha detto - ma anche per sollecitare maggiore determinazione da parte del Governo italiano su entrambe le vicende che, come ha scritto Carlo Verdelli sul Corriere, rappresentano due ombre che non aiutano l'immagine di un Paese che dovrebbe fare rispettare, oltre al proprio onore, anche i propri cittadini, naturali o acquisiti che siano". Nel post, il primo cittadino sottolinea che "sono solo un sindaco di una media città del Mezzogiorno.

Non intervengo nella gestione delle relazioni internazionali, ma sono consapevole che il rispetto dei diritti umani rappresenta un valore Costituzionale al quale lo Stato deve uniformare la propria organizzazione e le attività che ne discendono".