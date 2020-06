++ Fase 3: Lopalco, c'è aumento di casi di asintomatici ++

(ANSA) - BARI, 11 GIU - "Quello che stiamo notando nelle ultime settimane è un aumento di asintomatici" in Puglia, con percentuali anche "oltre il 90%" dei casi. Lo dichiara all'Ansa il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus. Il professore prova a dare una spiegazione a questo aumento di asintomatici rispetto alla prima fase della pandemia: "Il virus - sostiene - in questo momento sta circolando soprattutto nella popolazione più giovane, questo è un motivo".

