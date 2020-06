Puglia, chiuse indagini su Emiliano

(ANSA) - FOGGIA, 10 GIU - La procura di Foggia ha chiuso le indagini che coinvolgono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore al Welfare Salvatore Ruggeri e i due esponenti politici dell'Udc Angelo e il figlio Napoleone Cera indagati per corruzione relativamente alla nomina a commissario dell'Asp "Castriota e Corropoli di Chieuti (Foggia) di una persona indicata dai Cera. Padre e figlio furono arrestati nell'ambito della stessa inchiesta ma per episodi differenti che coinvolgono in tutto sei persone indagate e sono tornati in libertà dopo un periodo di arresti domiciliari. L'ipotesi dell'accusa nella vicenda che coinvolge Emiliano, e' che in cambio della nomina del commissario della Asp Angelo Cera, ex parlamentare Udc e suo figlio Napoleone, consigliere regionale , avrebbero assicurato il loro appoggio al candidato alla carica di sindaco di San Severo di Francesco Miglio, caldeggiato dal governatore Emiliano.