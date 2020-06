Covid: in Puglia zero casi e tre morti

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Su 2.572 tamponi processati oggi in Puglia non si sono registrati casi di nuovi contagi da Coronavirus: è la seconda volta che accade, dopo lunedì scorso.

Salgono ancora, invece, i decessi: oggi ce ne sono stati altri tre in provincia di Bari, un dato che porta il numero delle vittime a 529. I pazienti ricoverati sono 75, quelli in isolamento domiciliare 482, le persone guarite 3.426. Il responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, professor Pier Luigi Lopalco, spiega che "da quattro giorni non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone" e "quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database". "Il risultato - avverte - deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull'andamento dell'epidemia e tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza". "Stiamo lavorando per una Puglia sicura - evidenzia il presidente della Regione, Michele Emiliano - anche se il rispetto dei protocolli sarà fondamentale". (ANSA).