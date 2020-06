A.Mittal:sindacati a Emiliano,convocare Consiglio su ex Ilva

(ANSA) - BARI, 10 GIU - "Durante il consiglio di fabbrica è emersa la necessità di coinvolgere tutte le istituzioni per affrontare nel merito il futuro di un territorio già fortemente provato. Invitiamo, pertanto, il presidente della Regione Puglia a convocare con urgenza un consiglio regionale monotematico con tutti i soggetti interessati alla vertenza ex Ilva". E' quanto chiedono Fim, Fiom e Uilm, al termine del consiglio di fabbrica che si è svolto oggi nel siderurgico a Taranto, all'indomani dello sciopero in tutti i siti italiani avvenuto in concomitanza con la riunione in videoconferenza con i ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo. Secondo le sigle metalmeccaniche, le mobilitazioni, "che hanno visto una massiccia partecipazione", hanno "intrapreso un percorso chiaro attraverso una piattaforma che indica una prospettiva con cui affrontare la complicata vertenza". "Non abbiamo la soluzione in tasca - concludono - se non la nostra caparbietà di perseguire degli obiettivi affinché nessun lavoratore possa rimanere indietro". (ANSA).