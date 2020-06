Mafia:Tar sospende revoca concessioni gestori spiaggia Bari

(ANSA) - BARI, 09 GIU - Il Tar Puglia ha sospeso il provvedimento di revoca, da parte del Comune di Bari, della concessione della gestione del bar di Pane e Pomodoro e della spiaggia di Torre Quetta alla società "Il Veliero", destinataria di una interdittiva antimafia. La notifica è avvenuta durante le operazioni di restituzione dell'area, che quindi sono state bloccate.

In particolare, accogliendo il ricorso dei legali della società, gli avvocati Felice Eugenio Lorusso, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Biga, il Tribunale amministrativo barese ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo "l'efficacia delle determinazioni dirigenziali del Comune di Bari del 29 maggio 2020, nella parte in cui s'ingiunge alla ricorrente rispettivamente 'di liberare l'area demaniale marittima di cui trattasi, da ogni arredo, suppellettile e struttura da essa apposta' e 'di liberare l'area demaniale marittima di cui trattasi, da ogni arredo, suppellettile e struttura'".

La questione sarà trattata nel merito il prossimo 7 luglio. I legali chiedevano anche la sospensione dell'interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Bari, che non si è costituita nel giudizio. Anche questa questione sarà trattata nell'udienza collegiale di luglio. Il Comune di Bari si è costituito con gli avvocati Alessandra Baldi e Rosa Cioffi.(ANSA).