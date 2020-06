Fanelli (Pd), acqua alla Puglia? Lo decida il Consiglio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 GIU - Prima di intraprendere qualsiasi azione circa la cessione di parte dell'acqua dell'invaso di Guardialfiera (Campobasso) alla Puglia, la questione deve essere affrontata in Consiglio regionale. È in sostanza quanto chiede la capogruppo del Pd a Palazzo D'Aimmo, Micaela Fanelli, in un mozione firmata anche dai consiglieri Vittorino Facciolla, Patrizia Manzo, Angelo Primiani e Michele Iorio. L'iniziativa, ha spiegato l'esponente della minoranza, a seguito delle notizie relative ad un incontro in programma domani 10 giugno presso il Consorzio di Bonifica della Capitanata, a Foggia, "dove si discuterà del progetto per far confluire nella diga di Occhito, al confine tra Molise e Puglia, milioni di metri cubi di acqua da destinare all'agricoltura pugliese, attraverso la costruzione di una condotta di circa 10 chilometri per la captazione dall'invaso del Liscione". (ANSA).