Covid:un decesso e un contagio in Puglia

(ANSA) - BARI, 9 GIU - Un decesso e un contagio oggi in Puglia su 2.461 tamponi eseguiti. L'unico caso di positività è stato registrato nel Brindisino, mentre il decesso è avvenuto in provincia di Bari.

Le vittime, quindi, salgono a 526. I pazienti guariti sono 3.373, quelli ancora ricoverati 81, mentre i pugliesi in isolamento domiciliare sono 532.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 135.625 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512.

Attualmente sono 613 i pugliesi positivi. (ANSA).