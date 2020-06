Prova sequestro lampo per ottenere 100 mila euro, arrestato

(ANSA) - GENZANO DI LUCANIA, 08 GIU - Un uomo di 26 anni, di origini albanesi, è stato arrestato dai Carabinieri, a Genzano di Lucania (Potenza), con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti a offendere. L'uomo è accusato di aver sequestrato un suo conoscente, di 35 anni, col quale stava viaggiando per motivi di lavoro legati alla compravendita di auto in Lombardia. (ANSA).