FridaysForFuture Bari,ripartire da clima

(ANSA) - BARI, 8 GIU - Il movimento Fridays For Future ha organizzato un sit-in silenzioso davanti al Teatro Piccinni di Bari, esponendo tutti i cartelli preparati in occasione degli scioperi per il clima nell'ultimo anno.

"Il lockdown di quasi tutto il pianeta per la pandemia da Coronavirus - rilevano gli attivisti - ha fatto emergere tutte le contraddizioni del nostro sistema socioeconomico", come la "mancanza di giustizia nella distribuzione delle ricchezze, dove il 'Io resto a casa' spesso non ha tenuto conto di chi una casa non ce l'ha o non è sicura, né ha una rete di salvataggio economica. In sintesi, siamo davanti a due crisi, quella socio-economica e quella ambientale".

Oggi la ripartenza deve tener conto della "transizione ecologica", aggiungono: "la giustizia climatica non si realizzerà senza la giustizia sociale: il progresso deve muoversi per ampliare la democrazia, la ricerca pubblica e libera e l'accesso all'istruzione, con l'obiettivo di tutelare la salute dei territori e delle comunità". (ANSA).