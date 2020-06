A. Mittal:commissari a Taranto,ispezione

(ANSA) - BARI, 08 GIU - I commissari dell'Ilva in As sono arrivati questa mattina nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, con tecnici e legali, per l'ispezione straordinaria programmata dopo che Fim, Fiom e Uilm avevano segnalato al prefetto lo "stato di abbandono della fabbrica". A quanto si apprende i commissari sono entrati nella fabbrica. L'ispezione si sarebbe dovuta tenere l'1 giugno ma i commissari avevano trovato gli uffici chiusi a causa - secondo ArcelorMittal - del ponte del 2 giugno. Da stamattina nello stabilimento di Taranto è in corso anche il Consiglio di fabbrica. Per l'ispezione sarebbero state poste alcune limitazioni e modalità organizzative che l'azienda lega alle misure di contenimento del contagio per l'emergenza Coronavirus. (ANSA).