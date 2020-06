Brucia azienda lavoro rifiuti nel barese

(ANSA) - BARI, 07 GIU - Un incendio, in corso ormai da diverse ore, ha distrutto la sede di un'azienda di trattamento rifiuti a Palo del Colle, in provincia di Bari, la Ecogreen Planet, sulla Statale 96 tra Modugno e Palo. Il denso fumo nero è visibile da diversi Comuni limitrofi. Sul posto sono al lavoro per domare le fiamme diverse squadre di Vigili del fuoco, oltre a carabinieri, Polizia locale e tecnici di Arpa Puglia per le verifiche sulla salubrità dell'aria. A bruciare sono rifiuti di vario genere, soprattutto plastica e carta.

Non è al momento chiara l'origine del rogo e se si sia trattato di un incidente o di un incendio doloso. Dell'accaduto è stato informato il pm di turno della Procura di Bari, Lanfranco Marazia, che sta seguendo l'evolversi della situazione e valuterà l'apertura di un fascicolo di un'indagine. "Il fumo fortunatamente non ha raggiunto il centro abitato di Palo e neanche quelli dei Comuni vicini" rassicura la commissaria di Palo del Colle, Rossana Riflesso.