Bari, movida con fuochi e assembramenti

(ANSA) - BARI, 07 GIU - Tre batterie di fuochi d'artificio esplosi in momenti ravvicinati verso la mezzanotte. E poi centinaia di ragazzi "ammassati" tra largo Adua e via Abbrescia, nel quartiere Umbertino di Bari. Anche ieri la movida ha avuto la meglio sulle regole del distanziamento per evitare nuovi contagi di coronavirus. Quanto accaduto è stato filmato da alcuni residenti riuniti nel Comitato cittadino della zona Umbertina e pubblicato su facebook. Ma i residenti stanno valutando un esposto in Procura: "Valuteremo se sussistono gli estremi per un intervento della magistratura". "C'è persino un carretto cocktail bar che al centro del giardino di largo Adua somministra bevande (alcolici e super alcolici). Ieri notte fino alle 3 c'erano assembramenti ovunque. Ma non erano vietati?", si domandano i residenti. "È evidente - continuano - che la situazione risulta oramai fuori controllo e, nonostante le ripetute segnalazioni, non si nota da parte delle autorità competenti la volontà di riprendere il controllo del territorio".