Teatri: Petruzzelli riapre le porte, tornano visite guidate

(ANSA) - BARI, 06 GIU - In attesa di poter riprendere la piena attività con il recupero degli spettacoli sospesi, il Teatro Petruzzelli spalanca le porte alla città. La Fondazione Petruzzelli, a partire dal 15 giugno, riapre il Teatro con le Visite Guidate su prenotazione, per piccoli gruppi.

La prima settimana l'ingresso sarà gratuito: da lunedì 15 a domenica 21 giugno, ogni giorno alle 18.30, sarà possibile visitare il Teatro, con un percorso di circa 30 minuti alla scoperta della sua storia e della sua architettura.

Le visite accoglieranno gruppi da massimo 10 persone e sarà necessario prenotare scrivendo una mail all'indirizzo: visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it. Ad ogni visitatore sarà consentito prenotare al massimo due posti.

Nella mail di prenotazione sarà necessario indicare: nome e cognome, numero dei partecipanti (massimo 2 compreso il richiedente), recapito telefonico, data della visita, eventuale presenza di disabili in carrozzina).

Compatibilmente alla disponibilità dei posti, saranno accolte soltanto le richieste che riceveranno un'email di conferma. Nel corso della visita è richiesto di indossare la mascherina.

(ANSA).