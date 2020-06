Coronavirus: oggi in Puglia un decesso e 4 nuovi contagi

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Un solo decesso in provincia di Foggia e quattro nuovi contagi oggi in Puglia su 2.378 tamponi processati, 3 in provincia di Foggia e uno nel Barese.

Attualmente risultano essere positivi 758 pugliesi, quelli ricoverati sono 113, le vittime del Covid-19 sono 522. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 642, i pazienti guariti sono 3.231. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 129.898 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511. (ANSA).