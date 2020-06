Viaggi di prossimità, su Instagram una web serie

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Sbarca su Igtv la web-serie di 'Un reporter in valigia' che esplora le bellezze italiane.

Archiviati i recenti viaggi in Spagna, Francia e Regno Unito, questa volta il video-reporter riminese Mirco Paganelli, che viaggia prevalentemente da solo auto-producendosi i video, lancia sulla televisione di Instagram una stagione dedicata al Gargano.

Ogni sabato pomeriggio a partire dal 6 giugno verrà caricato un nuovo episodio. "Nell'anno della pandemia ho scelto di promuovere il turismo di prossimità attraverso una stagione tutta all'italiana - ha detto Paganelli -. La parola passa dunque agli abitanti, agli artigiani e ai paesaggi di una terra incantata che mescola coste maestose a foreste millenarie.

Protagonista, anche la cucina".

Dopo il lockdown c'è voglia di "curiosare fuori casa nel rispetto della salute di tutti", afferma il reporter che ammette la presenza di una "vena nostalgica in questi episodi girati prima dell'emergenza sanitaria, quando il distanziamento sociale non si sapeva cosa fosse. Guardarli - prosegue Paganelli - è però un modo per pensare al futuro con ottimismo". 'Un reporter in valigia' è "a metà tra il documentarismo e il blog di viaggio - spiega il giornalista -, perché unisce approfondimenti storico-culturali al racconto improvvisato sul posto". (ANSA).