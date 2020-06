Covid: 7 morti e 5 nuovi casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 05 GIU - I nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati oggi sono 5, su un totale di 2.471 tamponi processati.

I decessi, invece, sono sette (5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Lecce), anche se nel bollettino regionale si precisa che alcune morti sono avvenute nei giorni scorsi. I nuovi contagi sono stati rilevati in provincia di Brindisi (2), nel Leccese (2) e nel Foggiano (1).

Salgono a 521 le vittime del Covid su 4.507 casi complessivi.

Le persone attualmente ricoverate sono 116, quelle in isolamento domiciliare invece 730, i pazienti guariti 3.140. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 127.520 test, attualmente risultano positive 846 persone. (ANSA).