Covid: Puglia, 4 nuovi contagi e 3 morti

(ANSA) - BARI, 4 GIU - Sono quattro i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Puglia su 2.543 tamponi processati: uno in provincia di Bari, uno nel Brindisino e due nel Leccese. Negli ultimi due giorni non si era mai andati oltre un caso al giorno.

Aumenta ancora il numero delle vittime del coronavirus: oggi sono stati registrati altri tre decessi, due in provincia di Bari e uno nel Tarantino. Le morti accertate per Covid sono, quindi, 514 complessivamente. Le persone ricoverate in ospedale sono 140, in isolamento domiciliare invece ci sono 827 pugliesi.

I guariti sono 3.022, dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 125.049 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.503. Attualmente 967 persone risultano ancora positive. (ANSA).