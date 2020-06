Primo volo Milano-Bari, medico'ora mare'

(ANSA) - BARI, 03 GIU - E' atterrato all'aeroporto di Bari alle 11 il primo volo da Milano dopo quasi tre mesi di lockdown.

Molti dei 92 passeggeri hanno lasciato oggi per la prima volta la Lombardia e arrivano in Puglia per rivedere familiari, amici, per vacanza e qualcuno per lavoro. Altri 72 sono atterrati un'ora prima sul volo proveniente da Roma, l'unico che in questi mesi ha continuato a volare. Tra i passeggeri c'è anche una coppia di Monza, marito e moglie, tra i primi turisti atterrati a Bari. "Veniamo giù per il mare - dice il marito - abbiamo aspettato il primo giorno utile e adesso finalmente ci godremo un po' di vacanza". La moglie, che fa il medico, ha lavorato in ospedale in questi mesi, suo marito in un'azienda farmaceutica.

Alloggeranno in una masseria della provincia di Brindisi fino a lunedì. Tutti sanno che, come da ordinanza regionale emanata ieri sera, dovranno auto-segnalare il proprio arrivo. Pochissimi quelli che hanno scaricato la App Immuni, ma tutti promettono che lo faranno "al più presto". (ANSA).