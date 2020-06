Covid: Puglia; 1 nuovo caso e 3 morti

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Per il secondo giorno consecutivo in Puglia si registra solo un nuovo caso di contagio da Coronavirus e il decesso di tre persone (ieri erano due) affette dal Covid.

I tamponi analizzati oggi sono 1.046.

I decessi si registrano due in provincia di Foggia e uno nel Barese; il nuovo caso è nel Foggiano.

Il numero di persone ricoverate cala da 150 a 141. Le vittime complessive del Coronavirus in Puglia sono 511, i guariti 2.952, mentre in isolamento domiciliare ci sono 895 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 122.546 test, il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.499.

Attualmente sono positivi 1.036 pugliesi. (ANSA).