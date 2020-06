Bari calcio celebra 30 anni stadio S.Nicola

(ANSA) - BARI, 3 GIU - "Trent'anni fa veniva inaugurata la casa di tutte le tifose e tutti i tifosi biancorossi. Buon compleanno stadio San Nicola! Ci vediamo presto": così il Bari, sul profilo Instagram, celebra i 30 anni dalla prima partita disputata nell'Astronave progettata dall'archistar Renzo Piano.

L'impianto, costruito per i mondiali di Italia 90, fu intitolato il 28 aprile 1990 al santo patrono della città, dopo un referendum popolare svoltosi in abbinamento alla Gazzetta del Mezzogiorno.

La prima partita disputata nello stadio fu proprio il 3 giugno 1990: si giocò un incontro amichevole tra il Bari e il Milan neo-campione d'Europa. I biancorossi vinsero due a zero, con reti dei bomber Lorenzo Scarafoni e Paolo Monelli.

Attualmente il Comune di Bari sta curando un ammodernamento della struttura con il rinnovo dei seggiolini delle tribune (nella parte est l'operazione è stata già completata). (ANSA).